Dino Soerel heeft donderdag niet geprobeerd uit de gevangenis in Heerhugowaard te breken, maar er waren wel vermoedens "dat er iets op handen was". Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid aan NU.nl weten.

Ook de advocaten van Soerel laten vrijdag in een persbericht weten dat er geen sprake was een uitbraakpoging. Zij komen later op vrijdag met meer informatie.

De Telegraaf meldde op basis van bronnen dat Soerel samen met een medegedetineerde donderdagavond had geprobeerd uit de gevangenis in Heerhugowaard te ontsnappen. Dat nieuws werd ook overgenomen door NU.nl.

Van een actieve uitbraakpoging was echter geen sprake. Soerel is vanwege de vermoedens wel overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn aandeel in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl, respectievelijk in 2005 en 2006.

Op basis waarvan er vermoedens waren dat Soerel zou willen uitbreken, wil het ministerie niet zeggen.