Een onbekende man die in november 1967 aanspoelde op het strand van Terschelling en daar is begraven in een naamloos graf, blijkt een zeeman te zijn uit Katwijk. Dat heeft het coldcase team van de politie-eenheid Den Haag donderdag bekend gemaakt na DNA-onderzoek

Het gaat om Kees van Rijn die als 22-jarige deel uitmaakte van de bemanning van de KW37 Orion. Het schip verging 28 oktober 1967 in zeer zware storm op de Noordzee bij Terschelling. Alle zes bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Kees van Rijn werd als vermist opgegeven.

Nabestaanden van Van Rijn besloten om begin januari DNA af te staan. Dat deden ze nadat ze hoorden dat in november vorig jaar een soortgelijke vermissingszaak werd opgelost. Toen werd door DNA-onderzoek een 66 jaar geleden aangespoeld naamloos lichaam geïdentificeerd. Het bleek te gaan om Andries Penning uit Maassluis, kapitein van de kustvaarder De Westland. Het schip verging in de nacht van de Watersnoodramp in 1953 op de Noordzee.

Project Zeeslachtoffers

Het coldcase team van de Eenheid Den Haag begon in 2014 aan het project Zeeslachtoffers, samen met het Landelijk Bureau Vermiste Personen (LBVP) en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Bij honderdvijftig mensen van wie familie niet van zee is teruggekeerd, is wangslijm afgenomen.

Dankzij vernieuwde technieken kon in 2018 al de 26-jarige matroos Arie van der Plas van de KW37 Orion worden geïdentificeerd. Van de zes bemanningsleden is alleen de schipper, Jan Nijgh, nog niet gevonden.

DNA onbekende drenkelingen in databank

Sinds een wijziging van de Wet op de lijkbezorging in 2010 wordt altijd DNA-materiaal afgenomen van onbekende doden. Inmiddels is ook het DNA van vrijwel alle sinds 1920 aangespoelde onbekende drenkelingen opgenomen in de databank.

Volgens het LBVP dringt de tijd. Onbekende doden zijn het beste te identificeren via het DNA van eerstegraads familieleden zoals broers of zussen, ouders of kinderen.