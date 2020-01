De tot levenslang veroordeelde crimineel Dino Soerel heeft donderdagavond met een medegedetineerde geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis van Heerhugowaard, schrijft De Telegraaf op basis van bronnen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt het bij een "vermoedelijke uitbraakpoging" en wil verder geen commentaar geven.

Volgens de krant is Soerel per direct overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) binnen de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught. De 59-jarige Amsterdammer zit vast voor betrokkenheid bij de liquidaties van Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Soerel zou samen met de in 2011 doodgeschoten Stanley Hillis en Willem Holleeder een crimineel driemanschap hebben gevormd.

Aanvankelijk werd Soerel vrijgesproken, maar in hoger beroep kreeg hij levenslang opgelegd. Ook Holleeder heeft een levenslange celstraf gekregen voor onder meer de moorden op Houtman en Van der Bijl, maar zijn hoger beroep loopt nog.

Soerel is de tweede tot levenslang veroordeelde crimineel die deze maand probeerde te ontsnappen uit de gevangenis. Medio januari probeerden vier mannen Omar L. te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen, die vastzit voor zijn rol bij liquidaties en pogingen hiertoe.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming kondigde kort na die poging aan dat er een nieuwe zwaarbeveiligde afdeling komt om vluchtgevaarlijke criminelen met hoog recidivegevaar beter in de gaten te houden. De proef gaat van start in één gevangenis en biedt plaats aan twaalf gedetineerden. De afdeling moet op 1 maart haar deuren openen.