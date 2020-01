Duizenden basis- en middelbare scholen zijn donderdag en vrijdag dicht. Docenten staken voor meer salaris en een lagere werkdruk. Toch zijn er leraren die tijdens de landelijke staking gewoon doorwerken.

Annemarie Hagen (36), geeft les aan groep 5/6 op een school in Waddinxveen

"Onze hele school staakt niet. Bij een eerdere staking hebben ouders voor de klas gestaan en zij hebben ons een high tea aangeboden. Op die manier wilden ze laten zien dat ze onze werkdruk zagen, maar ik denk niet dat staken de oplossing is."

"Het is onwijs leuk om in het onderwijs te werken en laten we vooral positief over het onderwijs spreken. Natuurlijk zijn er af en toe drukke periodes, maar er is al geld bij gekomen om de werkdruk anders te kunnen verdelen."

"Ik zie ook dat er dingen niet goed gaan. We hebben een vacature uitstaan, maar de vier sollicitanten hebben allemaal geen enkele ervaring of bevoegdheid. En er is nog geen goede griepgolf geweest. Maar als die wel komt, dan hebben we een probleem. Dan moeten we klassen samenvoegen of kinderen naar huis sturen."

"Natuurlijk legt dat druk op leraren, maar ik denk niet dat dit direct verholpen wordt met een staking. De kinderen uit mijn klas zeiden wel dat ze het leuk hadden gevonden om een dagje vrij te zijn, maar ik heb ze uitgelegd dat ze het hartstikke goed op school hebben. Zo'n sfeer willen we ook graag naar voren brengen."

93 Leraren houden stille mars als protestactie: 'Ze zijn wanhopig'

Oproep NUjij: Ga jij staken of toch werken? Ben jij werkzaam in het onderwijs en heb jij te maken met een te hoge werkdruk en/of lage beloning? Laat hieronder in de NUjij-reacties weten of je gaat staken of werken en deel ons jouw verhaal!

Iwan de Wit (30), geeft economie op een middelbare school in Castricum

"Ik hoorde dat dit sinds 2017 de vierde of vijfde keer is dat er wordt gestaakt. Ik vind dat dit niet de manier is om je te laten horen, omdat het iedere keer ten koste gaat van onze leerlingen. We zien ook niet het gewenste effect. Daarnaast heb ik ook niet te klagen over mijn salaris als ik het vergelijk met dat van vrienden of leeftijdsgenoten."

"Ik heb een hoop collega's die wel staken en de lessen zijn ook niet doorgegaan. Ik werk nu voor mezelf en ben bezig om mijn lessen voor te bereiden. Van werkdruk heb ik ook niet zo'n last. Ik heb in de horeca gewerkt en daar moest je een stuk harder lopen."

"Als je dan toch staakt, dan zou je dat eigenlijk veel harder moeten doen. Misschien is het niet haalbaar, maar je zou dan echt met heel Nederland in actie moeten komen en net zo lang moeten staken tot er goede afspraken op papier staan. Ik vind het nu allemaal een beetje te soft."

"Het salaris van docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs zou wel gelijkgetrokken moeten worden. Als er veel gaten in het basisonderwijs vallen, dan komen ze bij ons ook met een achterstand. Die kunnen wij ook niet zomaar inlopen."

Jessica Hagen (23), geeft les aan groep 3/4 op een basisschool in Zoetermeer

"Blijven staken heeft denk ik niet zoveel zin. Eerder is de school wel dichtgegaan en we hebben een keer alternatief gestaakt. Toen hebben kinderen uit de bovenbouw lesgegeven aan de onderbouw. We hebben er geld bij gekregen en ik denk niet dat er snel nog iets bij komt."

"Zelf hebben we ook last van het lerarentekort. Bij ziekte is er geen vervanger te vinden. Er zijn dagen geweest dat klassen naar huis zijn gestuurd. Maar het lerarentekort los je niet op door met stakingen telkens negatief in het nieuws te komen."

"De zorg heeft bijvoorbeeld onlangs reclames gemaakt waarin verpleegkundigen enthousiast vertelden over hun werk. Zoiets zou wat mij betreft ook best een optie zijn voor het onderwijs. Ook hoorde ik pas van een school die een open morgen had en zei: kom maar eens kijken. Hoe vaker je staakt, des te groter is de kans dat wordt gedacht: die leerkrachten zeuren alleen maar om meer."