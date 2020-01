De politie heeft nog een verdachte opgepakt voor de moord op advocaat Derk Wiersum. Deze 31-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het medeplegen van de moord, zo laat de politie donderdag weten.

De man is maandagavond opgepakt in Amsterdam. Hij is donderdag voorgeleid, de rechter-commissaris heeft besloten hem langer vast te houden.

Op twee locaties zijn doorzoekingen gedaan. Het betreft een locatie in Amsterdam en in Rotterdam.

Twee andere verdachten zitten ook vast in het onderzoek naar de dood van Wiersum. Het gaat om de 36-jarige Giërmo B. uit Almere en een neef van de lang voortvluchtige Ridouan T., Anouar T. Laatstgenoemde staat op 4 maart in een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechter.

B. heeft al voor de rechter gestaan en ontkent betrokkenheid bij de moord op de advocaat. Het Openbaar Ministerie (OM) linkt hem echter onder meer aan de vluchtauto en aan de auto die is gebruikt voor de voorverkenningen.

Wiersum werd in september 2019 doodgeschoten voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij, die verklaringen heeft afgelegd over Ridouan T. De broer van de kroongetuige werd eerder al gedood en wraak voor de verklaringen van B. wordt gezien als motief.