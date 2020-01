De huisarts die eerder deze week opnieuw is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van twee patiënten die eind vorig jaar aangifte hebben gedaan, is weer vrijgelaten. De rechter-commissaris zag onvoldoende ernstige bezwaren om de man nog langer vast te houden.

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten dat er beroep is aangetekend. Als dit gegrond wordt verklaard, kan de man weer worden vastgezet. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Er loopt ook nog een zaak tegen hem over een derde aangifte, die halverwege vorig jaar is gedaan. Ook toen werd de huisarts opgepakt, maar werd hij vrijgelaten bij de voorgeleiding.

Eerder is de man ook vrijgesproken van misbruik van een van zijn patiënten. In 2018 werd anderhalf jaar cel geëist tegen de man om het betasten van de borsten van een vrouw en het binnendringen van haar lichaam.

Fout in tenlastelegging

Hij werd, ondanks dat hij toegaf dat hij bij de vrouw was binnengedrongen, echter vrijgesproken omdat in de tenlastelegging een fout was gemaakt. Zo werd namelijk gesproken over twee losse feiten. Bij feit één werd de man ten laste gelegd dat hij bij de vrouw was binnengedrongen terwijl ze op dat moment verminderd bij bewustzijn was. Bij het tweede feit was ten laste gelegd dat de man ontucht heeft gepleegd door de borsten van zijn patiënt aan te raken.

De rechtbank zag onvoldoende bewijs voor het verminderde bewustzijn van de vrouw, en er volgde vrijspraak voor het eerste feit. Ook was het aanraken van haar borsten waarschijnlijk met medische noodzaak. Maar omdat het seksueel binnendringen vervolgens niet was toegevoegd aan het tweede feit dat werd behandeld, is de man uiteindelijk nergens voor veroordeeld. Een hoger beroep tegen dit besluit loopt nog.

Man is wel geschorst door tuchtrechter

Eerder deze maand is de man voor twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk, geschorst door de tuchtrechter. Het gaat hier om de zaak die in 2018 al voor de rechter kwam.

"Verweerder kan het grensoverschrijdende gedrag niet anders verklaren dan als gevolg van werkdruk. Vanuit dit aanknopingspunt heeft hij maatregelen getroffen ter voorkoming van herhaling", aldus de uitspraak.