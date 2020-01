De NS gaat per 1 april stoppen met de verkoop van tabak op alle stations. Ook streeft het vervoersbedrijf samen met ProRail ernaar om alle rookplekken op de perrons per het eind van het jaar te verwijderen. Ze willen bijdragen aan 'Een gezonder Nederland', waaronder een rookvrije generatie in 2040.

Vanaf 1 april van dit jaar stopt de verkoop van rook- en tabakswaren in de eigen winkelformules op de 136 verkooplocaties van NS. Het gaat hier om de Kiosk en de StationsHuiskamer. Daarnaast sluit NS geen nieuwe contracten meer met huurders die op het station tabak willen verkopen.

De NS is nog in overleg met andere verkopers van tabaksproducenten, zoals de AKO en de AH to go, maar gaat er vanuit dat ook zij zullen stoppen met de verkoop.

ProRail is daarnaast al gestart met de voorbereidingen om alle 390 rookpalen op de perrons te verwijderen. Dit zijn de enige plekken waar je nog mag roken op de stations. Op ongeveer honderd van de vierhonderd stations in Nederland bevinden zich nog zulke palen of roosters. Het bedrijf werkt daarnaast aan nieuwe borden voor huisregels.

De NS en ProRail hopen dat de stations per 1 oktober al rookvrij zijn, maar een woordvoerder van de NS laat weten dat hier mogelijk meer tijd voor nodig is.