De oud-voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor) van de politie, Frank Giltay, is donderdag tot een half jaar celstraf veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en verduistering.

Giltay werd in december 2017 per direct ontslagen vanwege "zeer ernstig plichtsverzuim". Aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de uitgaven van de cor en de rol van de voorzitter.

De rechtbank in Zwolle oordeelde donderdag dat Giltay in zijn rol als voorzitter van de ondernemingsraad meermaals facturen heeft vervalst, zodat deze alsnog betaald zouden worden, terwijl ze eerder waren afgewezen vanwege de hoge kosten en de aard van de bestedingen.

Giltay deed daarnaast privé-uitgaven met de creditcard van de politie. Hij betaalde hiermee onder andere de rekening in de horeca voor hem en zijn vrouw. Zijn 49-jarige partner heeft mede hierom een taakstraf van veertig uur gekregen.

De voormalige cor-voorzitter (58) is altijd stellig blijven ontkennen, zegt zich van geen kwaad bewust te zijn en wees vooral naar anderen en zijn leidinggevenden. Hij probeerde eerder zonder succes zijn ontslag aan te vechten.