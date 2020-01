De 34-jarige man die vorige week dinsdag werd opgepakt nadat hij in de AFAS Live in Amsterdam werd betrapt met 26 gestolen telefoons in zijn wielrenbroek, is niet veroordeeld voor diefstal. Wel is hij veroordeeld voor heling en krijgt hij acht maanden celstraf.

De politie arresteerde de man afgelopen week bij een concert van Sum 41. De rechter oordeelde woensdag dat er voor diefstal van de telefoons niet voldoende bewijs was.

De officier van justitie noemde de actie van de man een "bijzonder brutaal delict". "Hij en zijn mededaders hebben op geen enkele wijze rekening gehouden met de persoonlijke gevoelens van de slachtoffers", aldus de officier in het requisitoir.

De man had 27 telefoons verstopt in een strakke wielrenbroek die hij droeg. Uiteindelijk werd hij gefouilleerd door een beveiligingsmedewerker en werd hij gearresteerd. De politie gaat ervan uit dat de gearresteerde niet alleen handelde en is nog op zoek naar zijn mededaders.