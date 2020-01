De gezondheidsministers van België, Nederland, Luxemburg, Oostenrijk en Ierland zijn tegen het verloten van het experimentele medicijn Spinraza tegen de spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA), schrijven ze donderdag in een verklaring.

Het gaat om een medicijn dat nog niet op de Europese markt is. Daar is wel een aanvraag voor ingediend, maar in aanloop naar dit proces van toelating "wil de farmaceut het geneesmiddel verloten onder de vaak jonge patiëntjes".

"Met de aankondiging van deze aanpak geeft Novartis hoop aan de ouders van de patiëntjes, maar het bedrijf geeft geen enkele duidelijkheid over de precieze vorm van het plan en de juridische kant van een dergelijk systeem", zo schrijven de ministers.

De ministers hekelen dat het middel wordt verloot zonder medische criteria en tussenkomst van de behandelaar van de patiënten. "Hier zijn morele waarden uit het oog verloren. Loterijen zijn in feite kansspelen en dit model past absoluut niet bij de gezondheidszorg."

Vorige week andere behandelingen gestart bij andere doelgroep

Vorige week startten de eerste 25 van in totaal 290 patiënten die ook aan deze zeldzame spierziekte lijden, met een andere behandeling. Zij zijn allemaal 9,5 jaar en ouder en ook hier werd het medicijn willekeurig toegewezen.

Dat ligt echter anders dan waar de ministers nu boos over zijn, omdat de effecten van de behandeling bij deze doelgroep niet bekend zijn. Ethicus Ghislaine van Thiel, betrokken bij het onderzoeksvoorstel, zegt dat de volgorde van behandeling het liefst wordt bepaald op basis van medische criteria. Maar in het geval van deze 'oudere' doelgroep kon dat dus niet.

NU.nl had in een eerdere versie van dit bericht de indruk gewekt dat de 'loterij' die de gezondheidsministers nu hekelen en de willekeurige toewijzing waar wij vorige week over schreven, één en dezelfde zijn. Dat is niet juist.