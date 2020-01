Robert Oey, de man van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema, gaat in verzet tegen de veertig uur taakstraf die hij opgelegd heeft gekregen voor verboden wapenbezit. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond na berichtgeving van De Telegraaf.

De filmmaker kreeg de straf vorige maand tijdens een besloten zitting opgelegd omdat hij geen vergunning had voor het hebben van een gas/alarm-revolver. Het pistool kan stoffen of gassen afschieten waardoor een ontploffing ontstaat.

Het wapen kwam afgelopen zomer in het nieuws nadat de vijftienjarige zoon van Oey en Halsema ermee werd opgepakt in Amsterdam. De jongen liet het wapen vallen toen hij in het bijzijn van agenten wegrende van een verlaten woonboot, waar hij met een leeftijdsgenoot in was gegaan.

De jongen had het wapen thuis gevonden, in de ambtswoning van de burgemeester. Halsema was voor de arrestatie niet op de hoogte van de aanwezigheid van het pistool. In een eerste publieke reactie sprak ze van een nepwapen.

Oey verklaarde later in een interview met NRC dat het ging om een echte revolver die onklaar is gemaakt en gebruikt werd op filmsets. Hij vertelde ook dat hij het pistool tien dagen in de ambtswoning lag.

Omdat de 53-jarige filmmaker in verzet gaat tegen de taakstraf, zal de zaak in het openbaar worden behandeld bij de politierechter in Amsterdam. Een woordvoerder van het OM kon woensdag nog geen datum noemen.