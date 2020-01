Duizenden scholen blijven donderdag en/of vrijdag dicht vanwege de lerarenstaking. Met deze actie wordt opnieuw aandacht gevraagd voor het toenemende lerarentekort in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Ondanks eerdere toezeggingen is dringend extra geld nodig om deze crisis op te lossen, aldus de onderwijsbonden.

Steeds meer onderwijsinstellingen, vooral basisscholen, hebben een tekort aan leraren. Hierdoor zetten sommige besturen noodgedwongen onbevoegden voor de klas, worden kinderen naar huis gestuurd en worden vierdaagse schoolweken gehanteerd. Door dit lerarentekort komt de kwaliteit van het onderwijs steeds verder onder druk te staan. Zo hebben steeds meer brugklassers moeite met vakken als Nederlands, wiskunde en natuurkunde.

Hoewel er een stijging te zien is in het aantal jongeren dat kiest voor de onderwijssector en steeds meer werkenden zich via een zijinstromerstraject laten omscholen tot leraar, stijgt het aantal openstaande onderwijsvacatures nog harder en neemt de werkdruk van het huidige onderwijspersoneel toe. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat het tekort in 2022 uitkomt op 4.100 voltijdsbanen. Vijf jaar later gaat het volgens de ramingen zelfs om elfduizend fte.

Om in de toekomst genoeg leraren beschikbaar te hebben, moet het beroep financieel aantrekkelijker worden, aldus de Algemene Onderwijsbond (AOb), de grootste onderwijsbond. Die denkt dat daarvoor ruim 1,6 miljard euro nodig is, plus jaarlijks een extra loonsverhoging van 1,25 procent. Zo moet bijvoorbeeld 560 miljoen euro structureel worden uitgegeven om de loonkloof van het primair onderwijs met het voortgezet onderwijs te dichten.

Leraren gaan voor de derde keer in ruim een jaar demonstreren. (Foto: Pro Shots)

Meer geld nodig naast eerdere financiële toezeggen

Deze 1,6 miljard euro is volgens de AOb noodzakelijk naast de recente financiële toezeggingen van het kabinet. Het grootste deel van dat geld (460 miljoen euro van de 499 miljoen euro) werd op 1 november toegezegd, voorafgaand aan een landelijke staking. Maar tot grote teleurstelling van de bonden ging het voornamelijk om een eenmalige financiële injectie.

Daarnaast is het zo dat het geld niet bij de schoolbesturen terechtkomt, maar bij de werkgeversbonden en de onderwijsraden. Zij verdelen het geld. Volgens AOb-woordvoerder Simone van Geest is nog niet al het geld uitgegeven. Het gaat onder meer om de 150 miljoen euro voor het tegengaan van het lerarentekort in het voortgezet onderwijs.

“Eén dag staken blijkt niet genoeg, daarom doen we het nu twee dagen.” Simone van Geest, woordvoerder Algemene Onderwijsbond

Hetzelfde bedrag dat opzij was gelegd voor leraren van basisscholen is al wel succesvol verdeeld. Dat gebeurde halverwege december na lange onderhandelingen middels een cao. De gesprekken voor een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs lopen nog. "En deze verlopen moeizaam", zegt Van Geest.

Veel leraren en ander onderwijspersoneel zijn nog altijd ontevreden met de stand van zaken. Daarom organiseert de AOb zijn derde en grootste in ruim een jaar tijd. "Eén dag staken blijkt niet genoeg, daarom doen we het nu twee dagen", zegt Van Geest. "We hopen dat dit genoeg is om het kabinet over de streep te trekken."