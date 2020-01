Een man is woensdag rond 11.30 uur tijdens een testrit in een auto van 140.000 euro tegen een boom gebotst op de Proostwetering in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het gaat om een Morgan van autohandelaar Louwman Exclusive Cars.

Waardoor de auto van de weg raakte, is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht.

De Proostwetering is voor onbepaalde tijd afgesloten om sporen veilig te stellen.