De rechtbank in Den Haag heeft woensdag laten weten niet bevoegd te zijn om twee Israëlische ex-militairen te berechten voor een vermeende oorlogsmisdaad in de Palestijnse Gebieden. De zaak was aangespannen door de Nederlandse Palestijn Ismail Ziada.

Bij een bombardement tijdens de oorlog tussen Israël en Hamas in 2014 in Gaza-Stad kwamen zes familieleden van Ziada om. Het huis was volgens hem een burgerdoel en had daarom nooit aangevallen mogen worden.

De man spande de zaak in Nederland aan, omdat hij naar eigen zeggen nergens anders naartoe kon en hij al geruime tijd in Nederland woont.

Volgens de rechtbank genieten de voormalige legerleider en oud-luchtmachtgeneraal functionele immuniteit en kunnen ze daarom niet worden berecht. Deze immuniteit geldt voor handelingen in de uitoefening van een publieke taak. In dit geval ging het om handelingen voor de staat Israël.

Volgens Israël was er overigens geen sprake van een oorlogsmisdaad, omdat er in het huis een commandocentrum van Hamas zou hebben gezeten. "Het werd gebruikt voor militaire operaties", zei de Israëlische plaatsvervangend procureur-generaal Roy Schondorf afgelopen oktober tegen de NOS.