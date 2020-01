Een automobilist die een ritje door Leiden maakt, doet daar gemiddeld dertig procent langer over. Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index, een verkeersrapport dat het locatietechnologiebedrijf jaarlijks opstelt.

In Leiden stonden automobilisten in 2019 gemiddeld 135 uur langer stil in het verkeer tijdens de spits. Wat normaal een ritje van een half uur had moeten zijn, werd door alle verkeersopstoppingen 18 minuten langer

Op de nummer twee in de lijst van Nederlandse steden met de meeste vertraging staat Den Haag met gemiddeld 28 procent meer reistijd. Op nummer drie staat Haarlem met 27 procent.

In de meeste Nederlandse steden is de verkeersdrukte toegenomen, zo blijkt uit de gegevens van TomTom.

Bangalore en Manila zijn wereldwijd het drukst

Wereldwijd staat Leiden echter op een 131e plaats. De ranglijst met drukste verkeerssteden wordt aangevoerd door Bangalore in India. Daar doe je 71 procent langer over een ritje dan normaal, net zoveel als in de nummer twee, de Filipijnse stad Manila.

De rustigste Nederlandse stad in de ranglijst van 416 steden is Almere op nummer 411. Daar zorgt de congestie slechts voor tien procent vertraging in het verkeer.

De TomTom Traffic Index houdt voor 416 steden in 57 landen de verkeersgegevens bij.