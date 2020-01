Op een industrieterrein in het Gelderse Aalten woedt sinds dinsdagavond een zeer grote brand. Door de dikke rook die over het dorp trekt, heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland een NL-Alert rondgestuurd aan omwonenden om ramen en deuren te sluiten.

Volgens Omroep Gelderland zit in het pand een interieurbouwer. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio liet weten dat er niemand in het pand aanwezig was toen de brand uitbrak.

Grofweg de helft van het pand staat in brand, aldus de brandweer. Het zal nog enkele uren duren voordat de de brand onder controle is. De omliggende panden lopen geen gevaar. De Ringweg Zuid in Aalten is vanwege de brand voorlopig in zijn geheel afgesloten.

Er zijn vijf brandweerwagens, twee hoogwerkers en diverse voertuigen voor watervoorziening ter plaatse. Om de omvang van de rookoverlast in Aalten in kaart te brengen, en te meten of er schadelijke stoffen in de rook zitten, heeft de brandweer twee meetploegen ingezet.