De politie heeft 20.000 euro uitgeloofd voor een tip die leidt tot de mogelijke daders van de vergismoord op Augustine Nyantakyi Amsterdam-Osdorp in 2015. Dat is dinsdagavond gemeld in het programma Opsporing Verzocht.

De Ghanese man werd op 28 januari 2015 met zeventig tot tachtig kogels omgebracht voor de woning van zijn vriendin op de Wolbrantskerkweg.

De politie meldt dat er twee schutters worden gezocht. Mogelijk is er nog een derde persoon bij de liquidatie betrokken die de vluchtauto bestuurde.

De vluchtauto betreft een donkere BMW en is de afgelopen vijf jaar nog niet getraceerd. De politie hoopt tips te krijgen over de liquidatie.

Nyantakyi bewoog zich niet in het criminele milieu. Ook kan er geen persoonlijk motief zijn geweest voor de moord, aldus de politie. De man werkte als bordenwasser in een restaurant in Amsterdam.