In de noordelijkste provincies van het land is dinsdag natte sneeuw gevallen. Op sommige plekken is de winterse neerslag zelfs korte tijd blijven liggen.

Weerplaza-meteoroloog Michiel Severin spreekt van "een verdwaalde natte sneeuwvlok". De meteorologische winter, die van 1 december tot 1 maart duurt, verloopt tot dusver zachter dan normaal.

Na woensdag wordt het alleen maar zachter. "Sneeuwpret en ijsvorming zitten er nog steeds niet in", vertelt de meteoroloog, die geen echt winterweer verwacht. "Een keer een gure dag, zoals vandaag, kan wel. Dat zou in de tweede helft van volgende week ook weer kunnen."

Dat enkele provincies dinsdag te maken hadden met natte sneeuw, komt doordat de atmosfeer dinsdag zo koud is dat de neerslag die daar valt sneeuw is. Severin: "De onderste laag van de atmosfeer is wel ruim boven nul, dus daar smelt de sneeuw tot regen en nog een beetje natte sneeuw."

38 Inwoners van Groningen verrast door sneeuw