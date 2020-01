De politie heeft nog altijd geen idee wie de overleden vrouw is die op 22 juni 2019 in het Zeeuwse Westdorpe is gevonden. Daarom is besloten een beloning van 15.000 euro uit te loven voor de tip die leidt tot het oplossen van de zaak, is dinsdagavond gemeld in het programma Opsporing Verzocht.

Het lichaam van de vrouw werd in de zomer door een voorbijganger in een weiland nabij de grens met België gevonden.

Het slachtoffer was op dat moment ontkleed en bleek te zijn doodgeschoten. De politie denkt dat de vrouw elders om het leven is gebracht en vervolgens in het gras is neergelegd. Nabij de vrouw is een vuilniszak met Franse opdruk gevonden. De politie kan nog niet zeggen wat er in de vuilniszak zat. "Dat moet de dader ons gaan vertellen", zo werd eerder tegen NU.nl gezegd.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw op enig moment in haar leven is geopereerd aan onder meer haar galblaas en blindedarm en dat ze een verzorgd gebit en verzorgde nagels had. Gezien de vrouw schijnbaar volop in het leven stond, hoopte de politie dat haar identiteit snel aan het licht zou komen.

Nu de honderden tips in de zaak zijn gecontroleerd en niet hebben geleid tot het achterhalen van de identiteit van de vrouw, is besloten een beloning uit te loven. De vrouw heeft vorig jaar een anoniem graf in Terneuzen gekregen.