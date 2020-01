De Nederlandse Staat en een passagier van de tram waarin in maart vorig jaar een aanslag werd gepleegd gaan met elkaar in gesprek over het inzien van beelden van het schietincident. In de rechtbank van Den Haag diende dinsdag een kort geding over het vrijgeven van de beelden.

De rechtbank vroeg aan beide partijen om met elkaar in gesprek te gaan om te kijken of ze er alsnog onderling uit kunnen komen. Tot die tijd wordt er geen uitspraak gedaan.

De man wil graag alle beelden van de aanslag inzien omdat de schutter, Gökmen T., in zijn herinnering zijn wapen ook op hem heeft gericht en meerdere malen de trekker heeft overgehaald. De inzittende van de tram heeft dit naar eigen zeggen overleefd omdat het wapen dienst weigerde.

Volgens de advocaat van de Staat, Iris Engels, zijn alle relevante beelden waarop de passagier te zien is, aan hem getoond. De aanslag is vastgelegd op beveiligingscamera's in en buiten de tram.

Op deze fragmenten is volgens het Openbaar Ministerie (OM) echter niet te zien dat T. de man heeft proberen dood te schieten. Een zwaarwegend argument voor het OM om niet alle fragmenten vrij te geven aan de passagier, is omdat er ook fragmenten zijn waarop te zien is dat mensen worden doodgeschoten. "Dat is zeer zwaar voor nabestaanden", aldus het OM.

Man hoopt dat beelden verhaal onderbouwen

De man hoopt juist dat de overige beelden zijn verhaal kunnen onderbouwen. Hij wil de beelden ook gebruiken om zijn vordering als benadeelde partij te onderbouwen. Daarnaast wil de man dat de tenlastelegging tegen T. wordt aangepast naar in zijn geval poging moord.

De verdenking tegen de 38-jarige Utrechter luidt nu vier keer moord met een terroristisch oogmerk, drie keer poging moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging met een terroristisch misdrijf van zeventien mensen.

Aanslag kostte aan vier mensen het leven

Door het vuurwapengeweld kwamen in totaal vier personen om het leven. Een vrouw van 19 en twee mannen van 28 en 49 stierven ter plekke. Een 74-jarige man uit De Meern overleed tien dagen later aan zijn verwondingen.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van de doodgeschoten vrouw bijstaat, laat weten niet inhoudelijk te willen reageren. Wel laat de raadsman weten dat "de berichtgeving over de kwestie de nodige spanning en onrust bij de nabestaanden veroorzaakt".