Staatsbosbeheer mag de edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet afschieten, heeft de rechter maandag bepaald. Meerdere natuurorganisaties hadden een rechtszaak aangespannen tegen het doden van de dieren en de rechter stelt hen dus in het gelijk.

In november vorig jaar verbood de rechter al om tot het einde van 2019 nog langer edelherten af te schieten, maar vanaf het begin van dit jaar gold dat verbod niet meer vanwege een nieuw beleidsplan.

De rechter stelde in november dat het ontbrak aan een goede motivering om de herten af te schieten. Die onderbouwing is nu verbeterd, maar de rechter vindt dat het rapport te laat is opgesteld, waardoor niet alle partijen dat goed hebben kunnen doornemen.

Als de herten nu toch zouden worden afgeschoten, dan zou dat "onomkeerbaar" zijn en de rechter wil dat voorkomen.

Eerder al meer dan 1.700 herten afgeschoten

Staatsbosbeheer schoot in eerdere afschotperiodes al meer dan 1.700 edelherten af. Het voert de opdracht uit namens stichting Faunabeheereenheid Flevoland, aan wie de provincie Flevoland de ontheffing om edelherten af te schieten heeft verleend.

Flevoland wil dat het aantal edelherten van ruim vijftienhonderd wordt teruggebracht tot 490, om op die manier zeldzame vogelsoorten in de Oostvaardersplassen terug te brengen.

Minder herten moeten vogelsoorten terugbrengen

Meer dan twintig van die beschermde soorten (zoals de nachtegaal, zomertortel, graspieper en het paapje) leven niet meer in het gebied, onder meer omdat de edelherten van de Oostvaardersplassen een kale grasvlakte hebben gemaakt.

Twee weken geleden hamerde Liesbeth Schippers, advocaat van de provincie, op het belang van het nu afschieten van de herten. "Als we nu niet afschieten, moeten we straks zevenhonderd dieren extra afschieten." Schippers doelde daarmee op de zevenhonderd drachtige hindes in het gebied.