Het gerechtshof in Arnhem heeft dinsdag bepaald dat de motorclub Hells Angels nog niet direct ontbonden hoeft te worden voordat er uitspraak is gedaan in het hoger beroep over het civiele verbod dat is opgelegd aan de club.

In mei vorig jaar werd de motorclub verboden omdat volgens de rechtbank in Utrecht het voortbestaan van de Hells Angels een gevaar voor zou vormen voor de openbare orde.

De rechtbank oordeelde dat dit verbod direct van kracht was en hier al uitvoering aan moest worden gegeven. Het hof is van oordeel dat deze maatregel te ingrijpend is omdat dit niet meer terug te draaien is mocht het hof in hoger beroep anders beslissen dan de rechtbank.

Zo wordt het vermogen van de vereniging vereffend waardoor zij ophoudt te bestaan.

'Leden worden nu al beperkt in hun vrijheid'

"Verder worden de leden nu al feitelijk beperkt in hun vrijheid, zijn zij in sommige gevallen ontslagen of op non-actief gesteld en worden verklaringen van geen bezwaar van militairen die contact hebben met Hells Angels ingetrokken, terwijl het hof nog over de zaak moet beslissen", aldus het hof.

Het hoger beroep over het verbod dient op 26 mei van dit jaar. Het hof zegt dat deze beslissing geen voorbode is van een voor de Hells Angels positieve uitspraak.