Drie personen zijn aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in de nacht van maandag op dinsdag in een Amsterdamse studentenwoning. Hierbij kwam een 26-jarige man uit Amsterdam om het leven.

De melding over een gewonde kwam dinsdag rond 1.00 uur binnen bij de politie. Het slachtoffer werd met een schotwond in zijn rug aangetroffen in een studentenwoning aan de Daalwijk in het stadsdeel Zuidoost. Hulpdiensten hebben het slachtoffer gereanimeerd, maar dit mocht niet baten.

De drie verdachten hebben zich dinsdagochtend gemeld bij de politie. Hun betrokkenheid wordt onderzocht.

Wat voorafgaand aan de schietpartij in de studentenwoning is gebeurd, is nog onduidelijk. Ook is nog onbekend of het slachtoffer en de verdachten elkaar kenden. Het politieonderzoek is in volle gang.

De politie heeft al enkele getuigen gehoord, maar komt graag in contact met meer getuigen van de schietpartij.