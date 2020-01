Het aantal asielzoekers en nareizende gezinsleden dat in 2019 naar Nederland kwam, was iets minder dan in 2018. Dat schrijft het Centraal Bureau voor Statistiek dinsdag op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het aantal asielzoekers was ongeveer 2.000 hoger dan in 2018, maar het aantal nareizigers daarentegen was 2.300 lager. Het CBS meldt dat het aantal jaarlijks binnenkomende asielzoekers en nareizigers al sinds 2015 aan het dalen is.

De meeste asielzoekers zijn afkomstig uit Syrië en Nigeria. De stromingen uit deze landen zijn in het afgelopen jaar ook het meeste toegenomen. Syriërs vormen sinds 2013 de grootste groep asielzoekers, met 3.700 in 2019.

Volgens het CBS is er ook een forse toename in asielzoekers uit Moldavië, waarvan de groep met 45 procent groeide naar 1.205.

Voor de nareizigers geldt dat de meesten uit Syrië en Eritrea komen. Deze groepen zien ook de grootste afname, namelijk 800 personen minder.