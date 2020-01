Een gevonden 'handgranaat' op de Korte Hoogstraat in het centrum van Rotterdam blijkt na onderzoek van een expert een fietsbel te zijn. De politie rukte maandag rond 14.00 uur met spoed uit na een melding van een burger over een mogelijke handgranaat.

De straat werd ruim afgezet. Een explosievenverkenningseenheid kwam ter plaatse en concludeerde dat het object geen handgranaat was, maar een fietsbel die daar erg op lijkt.

Een week eerder werd op het strand in Zandvoort een stressbal aangezien voor een handgranaat. Ook toen zette de politie de omgeving af en kwam een expert ter plaatse.

De stressbal in de vorm van een handgranaat kon in diverse kleuren worden gewonnen bij het nabijgelegen Casino Circus Zandvoort. Het product is op verzoek van de politie direct uit de voorraad gehaald.