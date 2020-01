De 22-jarige Youssef S. heeft maandag van de rechtbank in Den Bosch tien jaar cel gekregen voor het schieten op de inzittenden van een auto in het centrum van Helmond, waarbij hij een toevallig passerende peuter en tiener raakte.

De rechtbank heeft het hem zwaar aangerekend dat de man besloot te schieten in een drukke straat, terwijl hij wist dat hij onschuldige passanten kon raken. De man is dan ook veroordeeld voor meerdere pogingen tot doodslag.

Het meisje van twee is geraakt in haar been, een andere kogel schampte de arm van het meisje van vijftien. "Als zij iets anders in de kogelbaan had gefietst, had dit voor haar veel ernstiger kunnen aflopen." Een andere passant is wel geraakt, maar dit zorgde niet voor verwondingen: de kogel ketste af door iets in zijn broekzak.

S. heeft zelf gezegd dat hij uit noodweer handelde, omdat de man op wie hij schoot ook een vuurwapen zou hebben. Het incident is ontstaan vanuit een langer lopend conflict. Dat het eigenlijke doelwit ook een vuurwapen had, is echter niet aannemelijk volgens de rechtbank.

De peuter is ernstig gewond geraakt en het is nog onduidelijk of het letsel gevolgen gaat hebben voor de lichamelijke ontwikkeling van het meisje.

De moeder van de peuter liep ten tijde van de schietpartij met haar kind in een fietsstoeltje in de straat. Ze heeft ernstig psychisch te lijden gehad onder de schietpartij. De rechtbank vindt het daarnaast "een wonder dat er geen doden zijn gevallen". De man moet daarom ook schadevergoedingen van 21.000 euro betalen.