Alle AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts die vorig jaar zijn uitgezonden, hebben geleid tot het terugvinden van de kinderen in kwestie. In totaal gaat om twintig meldingen van vermiste kinderen, zo wordt gemeld in het maandag gepubliceerde jaarverslag.

Vier van deze meldingen waren AMBER Alerts: deze worden alleen verstuurd als er sprake kan zijn van direct levensgevaar voor het vermiste kind.

Zo was er een alarmering uitgezonden voor een twaalfjarig vermist meisje uit Rotterdam, dat uiteindelijk een dag later in een hotel werd teruggevonden met een volwassen man. De zaak tegen deze Amerikaanse verdachte, die vervolgd wordt voor misbruik, loopt nog.

Ook de zestien Vermist Kind Alerts hebben geleid tot het terugvinden van de kinderen. Deze alarmering is een afgeslankte versie van een AMBER Alert en wordt alleen verspreid als er zorgen zijn over het welzijn van een kind. Er wordt in tegenstelling tot een AMBER Alert geen bericht naar telefoons gestuurd, maar wel wordt de melding getoond op schermen bij tankstations en in supermarkten.

De AMBER Alert blijkt volgens onderzoek meer dan twaalf miljoen mensen te bereiken. Sinds de oprichting in 2008 is het systeem 29 keer ingezet. Vermist Kind Alerts worden vaker verstuurd, nu 1.030 keer in totaal. "In 94 procent van de gevallen zijn de vermiste kinderen levend teruggevonden."