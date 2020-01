De vier mannen die twee weken geleden crimineel Omar L. wilden bevrijden uit de gevangenis in Zutphen, zouden hier uiteindelijk niet in zijn geslaagd omdat de accu van hun slijptol leeg was. Dit meldt De Telegraaf maandag op basis van bronnen.

In de krant schetsen bronnen het beeld dat de mannen verder goed waren voorbereid. Een van hen zou zich hebben voorgedaan als bezoeker en heeft vervolgens de deur voor de rest opengehouden.

Met een slijptol probeerden ze vervolgens de deur naar de luchtplaats open te maken. Het materiaal bleek echter sterker dan gedacht, waardoor de accu van de slijptol leeg raakte. Er was geen reserveaccu meegenomen.

De politie sprak na het incident van een "georganiseerde uitbraakpoging". Bij de gevangenis stond ten tijde van de poging een witte bestelbus in brand. Deze moest mogelijk als afleiding fungeren.

Omar L. is na het incident overgeplaatst naar de penitentiaire inrichting in Vught. Hij is in de zomer van vorig jaar veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij liquidaties en pogingen hiertoe. L. is de broer van een van de mannen die bij de beruchte schietpartij in de Staatsliedenbuurt in 2012 is omgekomen.