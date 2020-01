Maandag zal het op de meeste plaatsen gaan regenen en in de avond kan op nog meer plekken in Nederland neerslag vallen.

In de loop van de ochtend kan het vanuit het westen nog droog worden en trekken de buien via het oosten het land uit. Later kan het alsnog weer gaan regenen.

Het is dan ongeveer 6 graden Celsius en er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind.

's Middags wordt het ongeveer 9 graden en in de avond neemt de regen weer toe.