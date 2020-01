Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in de rechtbank van Den Haag laten weten dat er mogelijk nooit een antwoord komt op de vraag hoe Orlando Boldewijn in 2018 in de Haagse plas de Blauwe Loper is terechtgekomen. Roy B. wordt verweten dat hij de zeventienjarige jongen geen hulp heeft aangeboden.

Of er een misdrijf of een noodlottig ongeval aan vooraf is gegaan, blijft volgens het OM mogelijk altijd onduidelijk.

Wel heeft de inmiddels 29-jarige Roy B. bekend dat hij in de nacht van 18 op 19 februari in 2018 Boldewijn geen hulp heeft geboden, terwijl hij wist dat de jongen in het koude water lag en in nood verkeerde.

Ook heeft B. geen hulp van anderen ingeroepen. Dit wordt juridisch gekwalificeerd als mishandeling met de dood tot gevolg. "De man heeft opzettelijk nagelaten Boldewijn te helpen, terwijl hij had moeten handelen", legde de officier van justitie maandag op een inleidende zitting uit.

Het is niet duidelijk of de jongen het koude water wel zou hebben overleefd als B. had ingegrepen. "Maar de man heeft Boldewijn de kans ontnomen om voor zijn leven te vechten", aldus de officier.

Twee hadden met elkaar afgesproken via datingapp

De twee hadden via de datingapp Grindr afgesproken elkaar op 18 februari te ontmoeten op B.'s woonboot. Boldewijn kwam die avond niet thuis en werd een ruim week later (op 26 februari) dood gevonden in het water.

De man verklaarde in eerste instantie Boldewijn na hun afspraak aan de kant te hebben afgezet, maar kwam hierop terug nadat hij werd geconfronteerd met twee getuigenverklaringen. Die zouden van B. hebben gehoord dat hij de jongen aan zijn lot had overgelaten.

Tegen de getuigen zei B. dat hij in shock was en dat het Boldewijns eigen schuld was dat hij in het water beland was.

De zaak tegen B. wordt waarschijnlijk in mei van dit jaar inhoudelijk behandeld.