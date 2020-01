Een ongeval op de Kuinderweg tussen Emmeloord en Kuinre heeft aan een 82-jarige vrouw uit de Noordoostpolder en 78-jarige man uit Urk het leven gekost. Een derde persoon raakte zwaargewond.

Het drietal probeerde zaterdagavond met hun auto een tractor in te halen, waarna het om onduidelijke redenen misging. Het voertuig kwam tegen een boom tot stilstand.

Volgens De Stentor rukten de hulpdiensten massaal uit toen de melding van het ongeluk binnenkwam. Desondanks kwam hulp voor een van de slachtoffers te laat, diegene stierf ter plekke aan ernstige verwondingen. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten.

De derde inzittende ligt nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis, schrijft de krant. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en is op zoek naar getuigen. De Kuinderweg was zaterdag urenlang afgesloten in het kader van sporenonderzoek.