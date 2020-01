De man die in Frankrijk is gediagnosticeerd met het nieuwe coronavirus is toch niet in Nederland geweest, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Eerder op de avond meldden Franse media dat de man vanuit China via Nederland was teruggereisd naar Frankrijk.

Naar aanleiding van berichtgeving van een Franse gezondheidsorganisatie heeft het RIVM de zaak onderzocht en concludeert dat de man niet in Nederland is geweest. "Er moet sprake zijn geweest van een misverstand", aldus woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM. Het is nog onduidelijk waarom de Franse gezondheidsorganisatie dacht dat de man in Nederland was geweest.

Vrijdagavond werden de eerste twee Europese besmettingen van het coronavirus vastgesteld in Frankrijk, één in de buurt van Parijs en één in Bordeaux.

"De patiënt in Bordeaux is een man van 48 die is teruggekeerd uit China", aldus de Franse minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn. "Hij is sinds gisteren opgenomen in het ziekenhuis, in een geïsoleerde kamer. Sinds hij terug is in Frankrijk, is hij in aanraking gekomen met zeker een dozijn mensen".