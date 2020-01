In het Limburgse Venray zijn vrijdag twee personen omgekomen nadat ze in een gierput waren terechtgekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de brandweer aan NU.nl.

De brandweer meldde rond 14.30 uur dat ze in een gierput op zoek waren naar twee vermiste personen. De personen werden even later levenloos aangetroffen. "Helaas kwam alle hulp te laat", aldus de brandweer.

In verband met het lopende onderzoek kon de brandweer nog niets zeggen over de identiteit van de slachtoffers. Verwacht wordt dat aan het eind van de middag meer informatie kan worden vrijgegeven.

De arbeidsinspectie gaat onderzoek doen naar de situatie. Dit omdat het mogelijk een bedrijfsongeval betreft.