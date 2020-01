Klusjesman Josef B. wordt alsnog onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC), zo heeft de rechtbank in Assen vrijdag in de zaak-Ruinerwold besloten. De vordering was eerder afgewezen door de rechter-commissaris.

Het Openbaar Ministerie (OM) had beroep aangetekend en de rechtbank ging hier dus in mee. Waarom nu alsnog is besloten om psychisch onderzoek te bevelen, is onbekend. De zaak vond namelijk achter gesloten deuren plaats.

Van de vader van de kinderen in Ruinerwold was al bekend dat hij geestelijk onderzocht zou worden in het PBC.

De eerste pro-formazitting in de zaak vond dinsdag in Assen plaats. B. wordt vervolgd voor het tegen hun zin vasthouden van negen kinderen. Vader Gerrit Jan van D. wordt hier ook voor vervolgd en in zijn zaak is ook nog een verdenking van seksueel misbruik toegevoegd.

'Kinderen hadden geen kans om wereld te ontdekken'

Van D. heeft een hersenbloeding gehad, waardoor niet bekend is of hij de zaak tegen hem begrijpt. De vader van de kinderen kan niet goed communiceren en is daarom ook niet verhoord. B. was wel aanwezig in de zittingszaal. Hij ontkende iets verkeerds te hebben gedaan en wees op de vrijheid van godsdienst.

Het OM stelt echter dat de negen kinderen geen kans hebben gehad om zelf de wereld te ontdekken. De officier van justitie noemde het geloof van B. en de vader een figuurlijk "slot op de deur".

In dagboeken werd over mishandeling geschreven

Uit de dagboeken van de kinderen is gebleken dat er sprake was van ernstige mishandelingen. Zo werden ze geslagen, geschopt of in een ijsbad gezet als ze zich niet aan de regels van hun vader hielden. Als ze contact met derden zouden hebben, dan zou volgens de vader "een slechte geest hun lichaam binnendringen".

De vader en de zes jongste kinderen zijn in 2010 naar de boerderij in het Drentse Ruinerwold verhuisd. Zij werden in oktober 2019 ontdekt toen een van de kinderen in een café alarm sloeg.

In de jaren voor de verhuizing zijn de drie oudste kinderen de situatie al ontvlucht. De moeder van de kinderen is in 2004 overleden.