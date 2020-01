De V1, een vliegende bom uit de Tweede Wereldoorlog dat in november vorig jaar naast de A1 bij Deventer werd gevonden, is nog intact en ligt in zijn geheel in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Ook de springlading van het V1-wapen is nog intact, meldt de gemeente Deventer vrijdag.

Bouwbedrijf Heijmans stuitte vorig jaar tijdens graafwerkzaamheden naast de A1 op het vliegtuig. Volgens de EOD is het object circa 15 bij 15 meter groot. De EOD heeft de grond laag voor laag onderzocht.

De V1 vormt geen risico zolang het wapen ongestoord in de grond ligt. Vanaf 17 februari komt er een vervolgonderzoek om in beeld te brengen hoe de ontstekers van het wapen in de grond liggen. De EOD moet dit weten omdat de ligging van de ontstekers invloed heeft op de manier waarop de bom moet worden verwijderd.

De planning is op dit moment dat de V1 op 8 maart verwijderd wordt.

Vorig jaar werd het vliegtuig aangetroffen tijdens werkzaamheden langs de A1. (Foto: Marcel van Saltbommel)

V1 werd ingezet om geallieerde doelen te bombarderen

De V1 werd door de Duitse Luftwaffe gebruikt. Het wapen werd tijdens de oorlog veelvuldig ingezet om geallieerde doelen te bombarderen.

De Duitsers hadden in 1944 diverse lanceerhellingen neergezet in Overijssel en de Achterhoek. De V1's in Oost-Nederland werden met name afgevuurd richting de haven van Antwerpen vanwege het Ardennenoffensief.

Het is nog onbekend of het verwijderen van het vliegtuig invloed gaat hebben op de omgeving. Wel gaan de werkzaamheden voor de verbreding van de A1 voorlopig door.