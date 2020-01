Bij een woningbrand in het Gelderse Duiven zijn vrijdagochtend twee personen overleden, meldt de politie. De brandweer onderzoekt of er nog meer mensen in het huis zijn.

De brand brak even na 8.00 uur uit en is nog niet onder controle. Meerdere hulpdiensten zijn aanwezig bij het huis. Ook is een traumahelikopter opgeroepen.

De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.