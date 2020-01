Bij een woningbrand in het Gelderse Duiven zijn vrijdagochtend twee personen overleden, meldt de politie. De brandweer onderzoekt of er nog meer mensen in het huis zijn. De brand is onder controle.

De brand in het vrijstaande huis aan de Roodwilligenstraat brak even na 8.00 uur uit. Hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Ook werd een traumahelikopter opgeroepen.

Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Volgens een politiewoordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen of het om de bewoners gaat.

Volgens De Gelderlander merkte een voorbijganger de brand op. Vervolgens zouden buren nog hebben geprobeerd de bewoners te wekken. Op dat moment zouden de rolluiken van het huis echter hebben dichtgezeten. Dit bemoeilijkte ook het blussen.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie voert onderzoek uit.