Na een lokaal mistige nacht, is vrijdag een overwegend grauwe dag. In het zuiden van het land is de zon af en toe zichtbaar, maar in het noorden kan het soms motregen vallen.

De temperaturen komen rond de 3 graden in het zuiden en 7 graden in het Waddengebied.

Vanuit het zuiden waait er een zwak tot matige wind.