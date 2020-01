De gemeenten Utrecht en Rotterdam gaan 'op grote schaal' gemeentelijke panden controleren om te kijken of de waterleidingen hier gemaakt zijn van lood. Dat schrijft de NOS vrijdag. Amsterdam liet maandag al weten alle gemeentelijke gebouwen te controleren en loden leidingen te vervangen.

Utrecht zal eerst basisscholen en kinderdagverblijven controleren die voor 1960 zijn gebouwd. Tot dat jaar werden waterleidingen van lood geïnstalleerd. Rotterdam gaat alle gebouwen die de gemeente beheert controleren, wat enkele maanden kan duren.

In oktober meldde de GGD Amsterdam dat duizenden woningen nog oude waterleidingen van lood konden hebben. Destijds gaf de GGD al aan dat maximaal 200.000 woningen in heel Nederland loden leidingen kunnen hebben.

In december trof de gemeente bij drie kinderdagverblijven te hoge concentraties lood in het kraanwater bij drie kinderdagverblijven.

In januari was al in zeker veertien gemeentelijke gebouwen te veel lood in het drinkwater aangetroffen. Sommige scholen delen preventief alleen nog fleswater uit. Lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid, vooral voor ongeboren kinderen, baby's en jonge kinderen.