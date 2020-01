Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker hekelt de houding van het bestuur van de Jehova's getuigen omdat zij belangrijke aanbevelingen uit een rapport over seksueel misbruik afwijzen, schrijft hij donderdagavond in een Kamerbrief.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) publiceerden eerder op de dag een rapport (pdf) over seksueel misbruik en aangiftebereidheid onder jehova's. De gemeenschap probeerde de publicatie nog via de rechtbank tegen te houden, omdat het "wetenschappelijk en feitelijk onjuist, lasterlijk en zeer beledigend is", maar kreeg nul op het rekest.

Volgens Dekker ontkennen de jehova's dat er noodzaak is voor nieuwe maatregelen. Hij roept de gemeenschap op om aanbevolen veranderingen alsnog door te voeren.

'Rapport schetst een uitermate zorgelijk beeld'

Dekker zegt dat het rapport een "uitermate zorgelijk beeld" schetst. Medio december zouden de belangrijkste aanbevelingen, zoals het oprichten van een meldpunt, al zijn voorgelegd aan het bestuur.

"In plaats van het creëren van openheid en erkenning besloot de gemeenschap tijd en middelen te gebruiken om publicatie tegen te houden", schrijft Dekker. "Het raakt mij dat zoveel kwetsbare slachtoffers het gevoel hebben dat zij alleen staan en de weg naar justitie en officiële hulpinstanties niet, of pas laat, vinden."

De UU verrichte onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Onderzoekers roepen de Nederlandse politiek op om over een wet na te denken die het de gemeenschap verplicht om de politie te informeren over gevallen van seksueel misbruik. Dekker gaat daar in de Kamerbrief niet op in.