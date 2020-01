De rechtbank in Utrecht heeft donderdag bepaald dat een rapport (pdf) over seksueel misbruik en aangiftebereidheid bij Jehova's getuigen gepubliceerd mag worden. Volgens onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) moet het makkelijker worden voor Jehova's om seksueel misbruik te melden. Dit zijn de belangrijkste punten uit het rapport.

Het onderzoek in het kort Elektronisch meldpunt ontving 751 meldingen van seksueel misbruik

Drie kwart van respondenten "zwaar ontevreden" over behandeling van gemeenschap

Bestuur van Jehova's getuigen noemt uitkomsten "wetenschappelijk en feitelijk onjuist"

Wat is de belangrijkste aanbeveling uit het rapport?

De gemeenschap van Jehova's getuigen moet een meldpunt oprichten waar slachtoffers van seksueel misbruik hun verhaal kunnen doen. Uit het rapport blijkt dat momenteel vier op de vijf slachtoffers intern melding doen van het seksueel misbruik, maar drie kwart van de slachtoffers bestempelt de huidige behandeling als "zwaar onvoldoende", met een gemiddeld cijfer van een 3,3.

Wat kan de overheid doen om de situatie te monitoren?

Volgens onderzoekers kan de Nederlandse politiek "overwegen" om een wet te introduceren die het gemeenschappen, zoals de Jehova's getuigen, verplicht om seksueel misbruik bij de politie te melden. Drie op de tien ondervraagden hebben nu van die mogelijkheid gebruikgemaakt, terwijl 27 procent daadwerkelijk aangifte deed.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker schrijft in een Kamerbrief dat hij binnenkort met het bestuur van de Jehova's getuigen om de tafel gaat. Dekker zegt "geraakt' te zijn doordat "slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap zich niet gehoord, genegeerd, gestigmatiseerd en geïsoleerd voelen".

Ook hekelt hij de instelling van de bestuursleden, die "aanbevelingen niet hebben aangegrepen, maar in plaats daarvan tijd en middelen hebben ingezet om publicatie van het rapport te voorkomen". Tijdens een eerdere bijeenkomst zouden bestuursleden "afwijzend" op aanbevelingen uit het rapport hebben gereageerd.

Waarom zijn jehova's zo ontevreden over de behandeling binnen de eigen gemeenschap?

Na het melden van seksueel misbruik binnen de gemeenschap treden er een aantal protocollen en richtlijnen in werking, die sterk gericht zijn op het bijeenhouden van de gemeenschap en te weinig op het helpen van de slachtoffers, schrijven onderzoekers op basis van respondenten. Ondanks dat er stappen zijn genomen om de omgang met seksueel misbruik te verbeteren, biedt het momenteel te weinig houvast.

De gemeenschap moet slachtoffers voortaan mogelijkheden tonen om extern melding of aangifte te doen en deze routes steunen, luidt de aanbeveling. Ook moeten meer vrouwen een "duidelijke positie" krijgen in het behandeltraject, terwijl er trainingen moeten komen over hoe de gemeenschap slachtoffers kan ondersteunen.

Op welke manier moet de gesloten gemeenschap informatie delen?

Het aanbevolen meldpunt moet jaarlijks online verslag doen over de activiteiten. Zowel geloofsgenoten als andere belangstellenden zouden de informatie moeten kunnen inzien.