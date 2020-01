De politie heeft donderdagmiddag een betonemmer gevonden in het Rijn-Scheldekanaal met daarin mogelijk de stoffelijke resten van de vermiste Belgische loodgieter Johan Van Der Heyden.

De politie laat weten dat de emmer gelijk naar het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is gebracht voor onderzoek vanwege "geruchten dat Van Der Heyden in beton zou zijn gegoten en in een speciekuip in het water is gegooid".

De Belg wordt vermist sinds 2 juni vorig jaar. Hij vertrok toen vanuit het Belgische Lint en is sindsdien niet meer gezien. De politie gaat ervan uit dat hij niet meer leeft.

In het onderzoek naar de vermissing zijn de afgelopen maanden al zeven aanhoudingen verricht. Drie van de verdachten zitten nog vast, de andere vier zijn nog wel verdachten in de zaak.