De politie heeft donderdagmiddag een opsporingsbericht verspreidt voor de voortvluchtige Cor P. De 36-jarige man, tegen wie als lid van de 'Tattookillers' een levenslange gevangenisstraf is geëist, is sinds afgelopen dinsdag op de vlucht.

P. was voorwaardelijk vrijgelaten na een poging tot liquidatie in 2009. Als voorwaarde droeg hij een enkelband. Sinds dinsdagavond kan de enkelband niet meer gemonitord worden. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) wijst dit erop dat deze waarschijnlijk is doorgeknipt.

Justitie in Rotterdam maakte zijn vlucht bekend in de extra beveiligde rechtszaal, waar donderdag een zaak tegen de vier Tattookillers, die grote Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd, diende. Tegen P. en drie andere verdachten is levenslang geëist voor de moord op Onno Kuut in 2009.

Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie zoekt sinds dinsdag naar de voortvluchtige man uit Rotterdam. Hij werd 21 januari voor het laatst gezien in Schiedam.

P. heeft opvallende tatoeages over zijn hele lichaam, zoals Chinese tekens op zijn rug en arm en een draak op zijn borst. Het is mogelijk dat hij gebruikmaakt van een alias.

De man staat bekend als vuurwapengevaarlijk. De politie benadrukt hem niet zelf te benaderen, maar 112 te bellen.