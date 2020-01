Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor de provincie Hubei in China aangepast nadat meerdere steden zijn afgesloten vanwege het coronavirus. Het gebied is nu als oranje gemarkeerd, wat betekent dat reizen naar deze provincie wordt afgeraden.

China heeft er zelf al voor gezorgd dat er geen mensen in of uit Chibi, Wuhan en Huanggang kunnen komen. Zo ligt het openbaar vervoer plat en is het luchtruim afgesloten.

Het ministerie roept Nederlanders op om familieleden te laten weten hoe het gaat als ze in de provincie Hubei zijn. De Nederlandse ambassade, die zich in Peking bevindt, monitort de situatie verder. Hierbij wordt ook gekeken naar welk advies de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat uitbrengen.

Honderden mensen zijn besmet met het virus, het dodental ligt nu op zeventien. Niet alleen in China, maar ook in Japan, Taiwan, de Verenigde Staten, Singapore , Saoedi-Arabië en Vietnam zijn besmettingen ontdekt.