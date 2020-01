De familie van Tanja Groen was woensdagavond "sprakeloos" nadat ze te horen kregen dat de zoektocht naar de sinds 1993 vermiste vrouw vruchteloos bleek. Dat zegt Peter R. de Vries, adviseur en woordvoerder van de familie, donderdag tegen NU.nl.

"Er viel een lange stilte en de ouders van Tanja waren even sprakeloos", vertelt De Vries. Hij bracht hen woensdagavond telefonisch het bericht dat de zoektocht naar hun vermiste dochter niets had opgeleverd.

"Haar ouders moesten echt even schakelen", aldus De Vries. "Er was sprake van ontgoocheling, zoals die er bij de mensen van het NFI (Nederlands Forensisch Instituut, red.), de chef van het coldcaseteam, de officier van justitie en mij ook was."

De familie had gedurende de dag het gevoel opgebouwd "dat het weleens raak kon zijn", legt hun woordvoerder uit. "Dat ze op afstand het onderzoek volgden, vergrootte de spanning waarschijnlijk ook."

Grond onder kist was ongerept

Het Openbaar Ministerie (OM) hield tijdens het onderzoek sterk rekening met het scenario dat Groen in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 in een vers gedolven graf was gelegd. Dat zou zijn gebeurd nadat ze vanaf een studentenfeest in Maastricht alleen naar haar kamer in Gronsveld was gefietst.

Later die dag zou de kist van een overleden man in het graf zijn gelegd, waarna het graf zou zijn gedicht.

Woensdag bleek dat de kist die in het graf aanwezig hoorde te zijn dieper lag dan verwacht. Daarna groeven de experts van het NFI verder, tot een diepte van zo'n 2,5 meter, schat De Vries. "Toen zagen de experts dat de grond ongerept was. Er was sprake van een nieuwe bodemlaag, die nooit omgewoeld was. Het hield toen op. Daar was geen discussie over. Het was duidelijk: Tanja ligt er niet."

OM: 'Tip was: kijk daar eens'

Eind vorig jaar was bij het Openbaar Ministerie een tip binnengekomen over de locatie waar het lichaam van Groen mogelijke lag. "De tip was: kijk daar eens", zegt een woordvoerder van het OM donderdag.

Nu onderzoek in het graf niets heeft opgeleverd, kan het OM niks meer met de tip. "Nee, daar zit niks meer in. Dat is nu afgerond", zegt de woordvoerder. "Ik weet niet of er nog contact is met de tipgever. Wij gaan in ieder geval niet bekendmaken wie de tipgever was."

Peter R. de Vries (uiterst rechts) kijkt naar het onderzoek bij het geopende graf. (Foto: Pro Shots).

Onderzoek nu 'terug bij af'

Volgens De Vries gebeurt het in coldcasezaken vaker dat een op het oog zeer waardevolle tip binnenkomt en dat die na onderzoek toch niet waardevol blijkt.

"Het kan zijn dat de tipgever of informant informatie verkeerd heeft geïnterpreteerd. De informatie zag er in dit geval vooraf heel goed uit en is waar mogelijk gecheckt. De enige mogelijkheid die resteerde, was dan ook om daadwerkelijk te gaan kijken."

Volgens de misdaadjournalist is het onderzoek naar de sinds 1993 vermiste Groen "terug bij af". Hij spreekt de hoop uit dat de woensdag hernieuwde aandacht voor de zaak nieuwe tips genereert. "Als je aan de boom schudt, valt er soms toch wat uit. We hopen dat we op een of andere manier toch door kunnen."