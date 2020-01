Cor P., tegen wie als lid van de 'Tattookillers' een levenslange gevangenisstraf is geëist, is afgelopen dinsdag gevlucht en wordt sindsdien vermist, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag aan NU.nl.

Justitie in Rotterdam maakte zijn vlucht bekend in de extra beveiligde rechtszaal, waar donderdag een zaak tegen de vier Tattookillers dient. Het is onduidelijk waar P. zich nu bevindt. Justitie is naar hem op zoek.

P. was uit voorarrest vrijgelaten en droeg een enkelband. Sinds dinsdagavond kan de enkelband niet meer gemonitord worden. Volgens een woordvoerder van het OM wijst dit erop dat de enkelband waarschijnlijk is doorgeknipt. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem.

De zaak van de Tattookillers draait om de liquidatie van voormalig bendelid Onno Kuut in 2009. Tegen P. en drie anderen is levenslang geëist. De advocaten van de vier verdachten pleiten voor vrijspraak. Alle verdachten hebben zich altijd beroepen op hun zwijgrecht.

De Tattookillers, die grote Chinese tekens op hun rug hebben getatoeëerd, worden ervan verdacht in opdracht mensen te liquideren. Kuut zou als lid van de groep bij een liquidatie per ongeluk ook een tweede slachtoffer uit het criminele circuit hebben omgebracht. Hierdoor zouden bondgenoten in gevaar zijn gebracht.

Lichaam van Kuut gevonden door wandelaars in duinen

Het lichaam van Kuut werd in maart 2009 door wandelaars in de duinen van Hoek van Holland aangetroffen. Hij bleek te zijn gemarteld en zijn keel was doorgesneden.

De rechtbank zou afgelopen mei al uitspraak doen, maar dit werd uitgesteld. Er zou niet genoeg bewijs zijn tegen de verdachten, waardoor er meer onderzoek moest worden gedaan. Vijf getuigen moesten nader worden gehoord.

Tijdens de zitting van donderdag zijn de resultaten van dit onderzoek bekendgemaakt. Het OM maakte tijdens de zitting bekend bij de strafeis te blijven.