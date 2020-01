Joey D. (27) is woensdag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. D. verwondde zichzelf dinsdag nadat hij urenlang in Rosmalen omsingeld was door de politie.

Het overlijden van Joey D. is aan RTL Nieuws gemeld door zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers, die toevoegt dat de familie van D. vraagt om "rust en respect voor het verlies van hun Joey".

Woensdag noemde de familie zijn dood in een verklaring een "onvoorstelbare wanhoopsdaad".

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt het nieuws te betreuren. De woordvoerder kan niet zeggen hoe D. zichzelf verwond heeft, maar zegt dat er woensdag sporenonderzoek in de woning gedaan is en dat het onderzoek van de Rijksrecherche loopt.

D. verschanste zich urenlang in woning met geweer

D. verschanste zich dinsdag urenlang in zijn woning op de Schoolstraat met een automatisch geweer, nadat hij schoten had gewisseld met een arrestatieteam van de politie.

De agenten wilden D. arresteren, omdat hij in hoger beroep tot vijftien en een half jaar cel veroordeeld is voor de moord op zijn 49-jarige oom Martie Heesbeen in december 2014. D. hield vol dat hij onschuldig was.

Toen agenten het beleg rond 19.30 uur probeerden te beëindigen, verwondde D. zichzelf ernstig en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

Het Hof draaide met het vonnis een eerdere uitspraak van de rechter terug waarin Joey D. werd vrijgesproken van de moord. Zijn advocaat liet dinsdag nog weten dat hij in cassatie zou gaan tegen het vonnis.