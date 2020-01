Mannen in witte pakken die via een ladder een graf instappen en emmers die via een touw omhoog worden getild. Urenlang wordt woensdag rekening gehouden met een doorbraak in de coldcasezaak van de sinds 1993 vermiste Tanja Groen. Uiteindelijk levert onderzoek op een begraafplaats in Maastricht echter niks op.

8.09 uur

De politie meldt om 8.09 uur dat het even daarvoor een onderzoek is gestart op een kerkhof aan De Beente in Maastricht. Een van de graven wordt opengemaakt en de begraafplaats zelf is niet toegankelijk voor publiek.

Een witte, vierkante tent staat over het graf en daar weer omheen staan verschillende auto's, waaronder van het Nederlands Forensisch Instituut.

Er wordt gezocht naar Tanja Groen, die sinds augustus 1993 wordt vermist. De achttienjarige vrouw vertrok op 31 augustus van dat jaar 's avonds na een studentenfeest in Maastricht op de fiets naar huis, maar bereikte haar kamer in het nabijgelegen Gronsveld niet.

65 Graf in Maastricht onderzocht in verband met coldcasezaak

10.57 uur

Iets voor 11.00 uur meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat eind 2019 een "zeer concrete tip" is binnengekomen. Er wordt sterk rekening mee gehouden dat Groen zich in een graf bevindt, waar op 1 september 1993 een man is begraven.

De achttienjarige studente zou na haar dood in een vers gedolven graf op de rooms-katholieke begraafplaats zijn gelegd, waar de volgende dag een overleden man in is begraven. Dat is het scenario waar het OM op dat moment sterk rekening mee houdt.

De grafsteen is dan al even van de laatste rustplaats van de man weggehaald. Zelf had hij niets met de verdwijning van Groen te maken en ook zijn familie wordt niet verdacht. Over de weggehaalde steen ligt een doek, zodat niet te zien is wie daar ligt begraven.

Met een kleine graafmachine wordt laag voor laag dieper in het graf gegraven. Peter R. de Vries, die de familie Groen adviseert en namens hen het woord voert, neemt af en toe een kijkje bij het graf en belt elk uur met de familie. Op die manier houdt hij hen op de hoogte.

"De familie zit in spanning af te wachten", reageert De Vries. "Ze hopen na ruim 26 jaar eindelijk het antwoord te krijgen wat er met hun dochter is gebeurd. De familie heeft al die tijd in een tergende onzekerheid gezeten en het is erg belangrijk voor hen om hun dochter thuis te kunnen brengen en te begraven."

De sinds 1993 vermiste Tanja Groen. (Foto: Politie)

14.33 uur

Hoe later het op de middag wordt, des te meer bekijks de graafwerkzaamheden in de Maastrichtse wijk Heugem trekken. Veel is er van het onderzoek niet te zien, maar langs het rood-witte politielint staan tientallen journalisten, scholieren en buurtbewoners.

"Tanja leeft nog steeds bij haar studentenvereniging Circumflex door", zegt Everard de Jong, pastoor in Maastricht. "In 1993 viel ik in Gronsveld twee weken als pastoor in op het moment dat ze verdween. Ik heb toen twee avonden gehouden waarop we hebben gebeden voor Tanja. Ze waren bij Circumflex ongelooflijk ontsteld en hebben daarna de afspraak gemaakt 's avonds nooit meer iemand alleen naar huis te laten fietsen."

Ondertussen dalen mannen in witte pakken af in het graf via een ladder die aan de rand van de diepte staat. Ze bekijken met archeologische precisie de aarde die wordt afgegraven. Af en toe gaat een emmertje aan een touw het graf in en komt ook weer omhoog. Wat erin zit is niet zichtbaar. Alles wordt minutieus vastgelegd met een fotocamera.

Een witte tent voorkomt dat de graafwerkzaamheden voor toeschouwers zichtbaar zijn. (Foto: Job van der Plicht)

17.32 uur

Het OM laat in eerste instantie weten om 17.00 uur met meer informatie te komen. Dat wordt uiteindelijk een half uur later, maar ook dan is de enige mededeling nog maar dat om 18.30 uur meer bekend zal worden gemaakt.

Kort voor 17.00 uur wordt ineens een groot wit doek gespannen voor de tent waarin de graafwerkzaamheden plaatsvinden. Het ontneemt toeschouwers het zicht, dat toch al beperkt was. Het lijkt te duiden op een vondst, maar wat precies blijft gissen.

18.19 uur

"Helaas moeten we constateren dat we niet hebben gevonden waarvoor we gingen", zegt Bob Willemse, coldcaserechercheur van de politie. "We hebben Tanja niet gevonden."

Heel veel meer mededelingen willen de politie en het OM niet doen. Willemse zegt nog wel dat de tip dusdanig serieus was dat die niet te negeren viel, maar uit welke hoek de tip afkomstig was en wat die tip exact inhield, blijft onduidelijk.

De familie van Groen is daarvoor al op de hoogte gesteld. Volgens Peter R. de Vries zijn ze teleurgesteld. "Voor de familie is dit echt verschrikkelijk."