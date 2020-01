Schiphol en vliegmaatschappijen die vanaf de Amsterdamse luchthaven naar Chinese steden vliegen waar het coronavirus om zich heen grijpt, treffen nog geen extra maatregelen om de gezondheid van passagiers aan boord te waarborgen, blijkt woensdag uit een rondgang van NU.nl.

Alle partijen houden de maatregelen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en overheidsinstanties in de gaten, maar zien geen reden om zelf in actie te komen. De WHO beraadt zich woensdagmiddag over nieuwe reisadviezen.

Drie grote luchtvaartmaatschappijen die vanaf Amsterdam naar China vliegen en Wuhan aandoen, de stad die als epicentrum van de uitbraak is aangemerkt, bieden tot 29 maart volledige teruggave van de boekingskosten aan, bevestigen woordvoerders van China Eastern, China Southern en China Airlines.

"Daarnaast wordt passagiers bij China Airlines aangeraden de gehele vlucht mondkapjes te dragen", aldus de woordvoerder. Bij aankomst in Wuhan en de Taiwanese hoofdstad Taipei wordt ook de temperatuur gemeten van iedere passagier, ongeacht waar zij vandaan zijn gevlogen, op bevel van beide luchthavens.

KLM zegt in gesprek met NU.nl dat er voorlopig geen maatregelen worden getroffen en de standaard hygiëneprocedures gevolgd worden.

Virus ook aangetroffen in Hongkong

In Hongkong werd woensdag, in navolging van Zuid-Korea, de Filipijnen, Thailand, Taiwan, Japan en de Verenigde Staten ook een eerste ziektegeval van het virus vastgesteld. De stad ligt op zo'n twee uur vliegen van Wuhan.

Cathay Pacific Airways, een van de meest actieve maatschappijen op dat traject, heeft het personeel toestemming gegeven om tijdens vluchten mondkapjes te dragen. Piloten en stewards mogen dat ook vanuit Schiphol naar Hongkong, uit angst voor verspreiding van het virus.

Steeds meer internationale luchthavens ondernemen actie

Steeds meer internationale luchthavens troffen de laatste dagen maatregels vanwege de virusuitbraak in China. In Australië, Hongkong, Rusland, Singapore en de VS worden verscherpte controles uitgevoerd.

Voor Schiphol is het nog geen reden om de procedures aan te scherpen. Dat doet de luchthaven normaliter in samenspraak met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), maar een woordvoerder laat weten dat de kans op een besmetting in Nederland "nihil" is, omdat er geen directe vluchten vanuit Wuhan op Schiphol landen.

Het aantal ziektegevallen loopt in hoog tempo op. De Chinese gezondheidsraad sprak woensdagochtend van 440 slachtoffers. Dat aantal werd uren later bijgesteld tot 743. Ook vielen er al negen doden.