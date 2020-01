De man die zich dinsdag na een omsingeling door politie in Rosmalen ernstig verwondde, ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis en is niet aanspreekbaar, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Het gaat om de 27-jarige Joey D., die dinsdag werd veroordeeld tot een celstraf van 15,5 jaar voor de moord op zijn 49-jarige oom Martie Heesbeen in december 2014.

De man werd eerder vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De politie kwam dinsdag ter plaatse bij de woning van de man aan de Schoolstraat om hem te arresteren.

De situatie escaleerde toen D. een wapen bleek te hebben. Hij verschanste zich in zijn woning, waarbij ook werd geschoten. Onderhandelaars van de politie probeerden de verdachte over te halen zich over te geven en zouden hierbij een megafoon hebben gebruikt.

Rond 19.30 uur ging het arrestatieteam de woning binnen, waarop de verdachte zichzelf ernstig verwondde. Hij is vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

De Rijksrecherche heeft woensdag aangekondigd de gebeurtenissen in Rosmalen te onderzoeken. "Het is belangrijk dat precies wordt uitgezocht wat er gisteren is gebeurd. Dit gebeurt door de Rijksrecherche. Immers, er wordt ook gekeken naar de rol van de politie, waarbij alle schijn van partijdigheid moet worden vermeden", aldus de officier van justitie.